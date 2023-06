Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un ex bianconero | E’ il pallino di Conte

Mancano meno di settantadue ore all’inizio del calciomercato estivo 2023 e a sommarsi ai trasferimenti già conclusi ci sono quelli possibili, che in queste ultime settimane si stanno moltiplicando vistosamente. In Serie A, oltre a Jordan Zemura all’Udinese dal Bournemouth e Ruben Loftus-Cheek -non ancora ufficiale- al Milan dal Chelsea non sono arrivati (rientri dai prestiti esclusi) calciatori dalla Premier League, con l’eventuale terzo nome che prende già forma.

Calciomercato Juventus, sondaggio effettuato per Romero

Secondo quanto riportato da TyC Sports, la Juventus avrebbe chiesto informazioni al Tottenham per il difensore centrale Cristian Romero, anni fa di proprietà bianconera, autore di 34 presenze nella passata stagione. In parallelo la questione che riguarda Gleison Bremer, il quale per TMW, ha riscontrato l’interesse di molte squadre, tra cui proprio gli Spurs. La Vecchia Signora avrebbe delineato il prezzo per far partire il brasiliano, 60 milioni di euro.