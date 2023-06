Calciomercato Juventus, smentite le indiscrezioni: nessuna trattativa per l’esterno

Dopo una stagione parecchio difficile sia per i risultati sia per le questioni extra campo, che hanno portato all’esclusione della Juventus dalla prossima edizione della Champions League, i bianconeri sono intenti a ripartire: nonostante una situazione societaria ancora poco chiara dall’esterno, Madama si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa e per cedere gli esuberi che potranno portare liquidità per il mercato

Juventus, smentite le trattative per Iling-Junior

In virtù di ciò, si era parlato di una possibile cessione in prestito di Iling-Junior: secondo quanto riportato da Sportitalia, però, non ci sarebbero stati contatti tra la Juventus e altri club per l’esterno che si è messo in mostra nella stagione appena terminata. Il classe 2003 aveva rinunciato anche al mondiale Under 20 per rimanere agli ordini di Massimiliano Allegri: sembrerebbe, dunque, che l’inglesino rimarrà a Torino anche la prossima stagione.