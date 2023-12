La Juventus ha messo nel mirino due esuberi del Manchester United: si tratta dell’esterno inglese Jadon Sancho e del centrocampista olandese Donny van de Beek. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, lo United sarebbe ben disposto a cedere i due costosissimi giocatori che non hanno mai realmente inciso dal loro arrivo a Manchester e che presentano uno scarso minutaggio sulle gambe. Il club bianconero vorrebbe, quindi, approfittarne per il mercato invernale, preferendo la formula del prestito con diritto di riscatto.

Juventus, le richieste dello United

Lo United, invece, preferirebbe far cassa, a fronte di un investimento esoso sia per l’ex Dortmund che per l’ex Ajax. Il prezzo fissato per ambo i calciatori si aggira intorno ai 30 milioni complessivi. L’idea è quella di vederli a titolo definitivo, idea questa che non alletta la Juventus. Il club bianconero avrebbe poi un ulteriore ostacolo da superare che riguarda il discorso ingaggi. Quello di Sancho (20 milioni di euro), in particolare, risulterebbe proibitivo per le casse del club torinese.