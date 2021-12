Calciomercato Juventus, due mosse importanti a gennaio: accontentato Allegri

La Juventus per dimenticare questo inizio di campionato ha bisogno di rinforzi per migliorare la rosa e i dirigenti bianconeri lo sanno.

Massimiliano Allegri ha chiesto al ds Cherubini un regista davanti alla difesa e un attaccante, visto che fino ad ora Kean e Morata hanno deluso le aspettative.

Juventus, Tolisso e Icardi i regali per Allegri

Gli obiettivi sul mercato per la dirigenza bianconera restano Icardi e Tolisso, in uscita da PSG e Bayern Monaco. Secondo il tecnico toscano con questi due acquisti la Juventus farebbe il salto di qualità anche se sono due affari complicati per diversi motivi.

L’alto ingaggio del giocatore ex Inter infatti frena a oggi la trattativa visto che la punta argentina guadagna attualmente 10 milioni di euro. Più facile la pista che porta al centrocampista del Bayern Monaco anche se il club bianconero deve fare i conti con Roma, Inter e Barcellona che hanno messo gli occhi sul calciatore.