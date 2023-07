Calciomercato Juventus, duello con il Benfica per il calciatore

La Juventus sta prendendo in considerazione Bento Matheus Krepski, noto come Bento, portiere dell’Atletico Paranaense, come possibile nuovo obiettivo per la porta. Il giovane estremo difensore brasiliano, classe 1999, ha attirato l’attenzione del club bianconero grazie alle sue prestazioni impressionanti nella scorsa stagione, collezionando ben 16 clean sheet su 37 presenze.

Calciomercato Juventus, il Benfica mette i bastoni tra le ruota ai bianconeri

I bianconeri dovranno però fare i conti con il Benfica, che sembra interessato al portiere e ha già fissato un appuntamento con il suo agente per discutere di una possibile trattativa. L’Atletico Paranaense valuta il portiere intorno ai 10 milioni di euro, anche se prima di poter spingere sull’acceleratore per Bento, la Juventus dovrebbe risolvere la situazione riguardante Szczesny e la sua eventuale cessione, poiché al momento questa situazione sembra bloccare tutte le trattative. Il Benfica sembra intenzionato ad agire velocemente per garantirsi il talentuoso portiere brasiliano, mentre la Juventus dovrà ora decidere se accelerare i tempi per superare la concorrenza dei portoghesi.