Calciomercato, Juventus e Roma su Zirkzee e Fabio Silva

In Serie A quest’anno sono numerose le squadre che hanno difficoltà in attacco e sono a caccia di una punta. Il prossimo mercato, la finestra di gennaio, nonostante le poche alternative, le squadre dovranno trovare i giusti rinforzi. Considerando la poca scelta a disposizione, alcune società si ritroveranno a contendersi lo stesso giocatore.

Calciomercato, a gennaio Roma e Juve su Zirkzee

Juventus e Roma si ritroveranno a contendersi lo stesso giocatore a gennaio. Si tratta di Joshua Zirkzee, una conoscenza già nota al nostro campionato. L’attaccante, attualmente in forza al Manchester United, ha giocato nel Bologna. Purtroppo, l’attaccante olandese, non ha trovato lo spazio che cerca in Premier League ed è pronto a salutare i Red Devils qualora si dovesse presentare occasione. I giallorossi hanno chiesto informazioni sull’olandese già da tempo e sembrano essere leggermente più avanti rispetto ai bianconeri. Il Manchester United non avrebbe intenzione di lasciarlo partire perché come riserva potrebbe sempre tornare utile. Tutto dipende anche dal giocatore a questo punto.

Non solo Zirkzee, i bianconeri ed i giallorossi si contengono anche Fabio Silva. L’attaccante del Borussia Dortmund, così come l’olandese dello United, sta trovando pochissimo spazio. La Roma starebbe pensando a un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League. Mentre per la Juventus la formula pensata è un pagamento definitivo che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.