Calciomercato, la proposta della Juventus per arrivare a Eriksen

Il danese è fuori dai piani tattici di Antonio Conte e la Juve ci pensa. Ecco la proposta dei bianconeri

Anche la Juventus si è fatta avanti per Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro è ormai sul mercato, l’Inter vuole cederlo già a gennaio ma solo se ci saranno le condizioni giuste. Il pian B che si sta valutando è l’ipotesi del prestito. Sull’ex Tottenham sono piombate diverse squadre tra cui il PSG e il Manchester United. Non solo, a queste si è aggiunta anche alla Juventus. I bianconeri avrebbero offerto Aaron Ramsey, valutato €35M come il danese. Beppe Marotta, secondo quanto riportato da TuttoJuve24, avrebbe rifiutato l’offerta senza pensarci molto. Il dirigente nerazzurro non ha alcuna intenzione di cedere Eriksen ad una diretta concorrente e in Italia, l’obiettivo diventa quello cederlo solo ed esclusivamente all’estero.