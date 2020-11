Juventus, il rinforzo per il centrocampo arriva dal Siviglia

Andrea Pirlo è alla ricerca di calciatori che possano rinforzare la mediana. Il nome nuovo arriva dalla Spagna

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per rinforzare il centrocampo bianconero Andrea Pirlo avrebbe richiesto Nemanja Gudelj. Il classe 1991 serbo è un centrocampista di rottura che è arrivato al Siviglia nel luglio del 2019 dal Guangzhou Evergrande ma a costo zero. Gudelj è un giocatore che da equilibrio alla squadra di Lopetegui che difficilmente lo lascerà partire così facilmente a gennaio. La Juventus ne è consapevole ma vuole provarci. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai €6M ma Monchi, secondo quanto riferito da Fichajes.net, non lo lascerà partire per una cifra inferiore ai €20M. L’ex ds della Roma vuole piazzare una grossa plusvalenza, la decisione finale spetta ai dirigenti bianconeri.