Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti a beffare l’Inter per Samardzic

La telenovela Inter-Samardzic sembra esser arrivata ai titoli di coda. Il trasferimento del calciatore in maglia nerazzurra sembrava cosa fatta, ma alcuni elementi hanno complicato la trattativa e ora sembra stia per sfumare. La risposta finale è prevista per oggi, ma c’è una crescente frustrazione per l’atteggiamento dell’agente del giocatore serbo. L’Inter è persino pronta a interrompere l’intero accordo nel caso in cui le condizioni precedentemente concordate non vengano accettate.

Nella giornata di ieri il ds dell’Inter, Ausilio, ha parlato della trattativa ai microfoni di Sky Sport, affermando che l‘Inter aveva trovato un accordo con l’Udinese, poi da parte di Samardzic ci sono stati parecchi cambiamenti. Il mancato trasferimento all’Inter, però, apre al centrocampista friulano altre porte. Secondo Schira, in caso di trattativa fallita con i nerazzurri, la Juventus potrebbe riaffacciarsi alle porte dell’Udinese per portare a Torino il centrocampista ex Lipsia