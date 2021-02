Dalla Francia, Icardi-Juventus: ecco la decisone del PSG

Icardi è sempre in orbita Juventus ma la sua permanenza nella capitale francese non è da escludere

In questa stagione la Juventus sta faticando e non troppo in fase realizzativa. La stagione era partita discretamente bene. L’acquisto di Alvaro Morata sembrava essere, almeno nella fase iniziale, il preludio di un qualcosa di importante. L’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid segnava con costanza poi, tra acciacchi e la scarsa vena realizzativa, la sua media è andata a scendere. Andrea Pirlo si è dovuta affidare completamente a Cristiano Ronaldo; il portoghese è il giocatore che sta trascinando indubbiamente la squadra. Con il gol messo a segno nella gara di ieri sera conto il Verona il cinque volte Pallone D’Oro è arrivato a 19 reti in 20 presenze di Serie A. Tenendo conto anche delle 9 presenze in Supercoppa, Coppa Italia e Champions League all’attivo vanta di altre 7 reti. E’ il trascinatore, i bianconeri senza di lui probabilmente avrebbero sofferto ancor più del previsto. La sua permanenza in Italia non è così scontata, lo sconforto e l’amarezza stanno facendo riflettere il giocatore. Indubbiamente Ronaldo prenderà una decisione al termine della stagione o quando si avrà una chiara visione sugli obiettivi centrati.

La Juventus punta Icardi, il PSG frena

A prescindere dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo la Juventus deve fare qualcosa in attacco. Serve di più, occorrono giocatori che vedono bene la porta e che si adattano alle richieste tattiche di Pirlo. Da molto tempo, il nome in cima alla lista è quello di Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter piace e non poco alla dirigenza juventina. L’argentino in Serie A ha dimostrato di essere una certezza e le 121 reti realizzate in 219 presenze tra Sampdoria e Inter ne sono una forte dimostrazione. Con la maglia del PSG sta avendo un rendimento discreto ma la sua media è leggermente inferiore. Infatti, tra la stagione 2019/20 e quella attuale, in 33 presenze in Ligue1, ha messo a segno 17 reti. Ad ostacolarlo sono stati i tanti problemi fisici ma anche l’esplosione di Moise Kean che, approfittando dell’assenza dell’argentino, ha risposto presente a suon di gol. Nonostante ciò, secondo L’Equipe, i parigini non vogliono privarsi di Icardi. L’ex bomber dell’Inter ha ancora tre anni di contratto e il PSG vorrebbe puntare ancora su di lui. La Juventus quindi è avvisata ma se si presenterà con un’offerta irrinunciabile Icardi potrebbe lasciare il PSG.