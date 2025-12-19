Calciomercato Juventus, idea Cristante: possibile scambio con McKennie

In campionato Juventus e Roma si sfideranno in campo domenica, sul mercato le due società potrebbero trovare l’intesa per risolvere il futuro incerto di due giocatori. Sull’asse Roma-Torino potrebbe avvenire lo scambio Cristante-McKennie. Il calciomercato Juventus entra nel vivo e l’attuale idea è Cristante delle Roma per rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Juventus, scambio Cristante-McKennie

La Juve osserva Cristante da tempo. Il centrocampista ha un contratto a scadenza a giugno 2027 e la Roma dovrà riflettere su vari fattori prima di offrire un rinnovo. C’è da concentrarsi sull’età, stipendio e prospettive future. La Roma potrebbe trattenerlo solo nel caso in cui Gasperini non avrebbe intenzione di perderlo anche in virtù del bel rapporto tra i due. L’ad Damien Comolli ha ottimi rapporti con l’agente del giocatore, Beppe Riso. C’è da sottolineare che la Vecchia Signora non sarà l’unica squadra a muoversi concretamente su di lui a fine stagione.

L’idea è quella di cedere McKennie, in scadenza e senza un accordo di rinnovo, anche se Luciano Spalletti lo ha sempre considerato imprescindibile. Per McKennie si avvicina il momento decisivo: senza un accordo sul rinnovo, lo statunitense potrà presto trattare liberamente con altri club. Tutto ruota attorno alla proposta di rinnovo del contratto fra l’americano e la Juventus, in scadenza il 30 giugno 2026, proposta da 3,6 milioni di euro a stagione più bonus, con scadenza 2029, messa sul tavolo da Cristiano Giuntoli e ora d Damien Comolli.

Cristante è legato alla Roma fino al 2027, ma al momento non emergono segnali di rinnovo. Il club punta a svecchiare la rosa e a ridurre il monte ingaggi, mentre il centrocampista, a 31 anni, valuta con attenzione quella che potrebbe essere una delle ultime scelte chiave della sua carriera. L’idea è di riparlerne in estate, a giugno. Proprio quando McKennie potrebbe non rinnovare e andare via.