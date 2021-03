Calciomercato Juventus, Locatelli non si dimentica

La Juventus continua la sua rivoluzione, quella di ripartire da una rosa sempre più giovane e piena di talenti. Nella ricerca per costruire una rosa competitiva per la stagione successiva, tra le varie soluzioni, la dirigenza bianconera non ha dimenticato Manuel Locatelli, vecchio desiderio della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, pronto il piano per portare Locatelli a Torino

I campioni d’Italia in carica non hanno mai abbandonato l’obiettivo Locatelli che, in vista del prossimo mercato, hanno intenzione di tornare all’attacco. Non è mai andato in porto il passaggio del 23enne perché il Sassuolo ha alte pretese. Il centrocampista dei neroverdi quest’anno è già autore di 3 gol e 1 assist nelle 25 partite giocate fino ad oggi. Sempre più importante ed essenziale per la formazione di De Zerbi, la Juventus ha trovato il piano per portare via Locatelli dal Sassuolo. Il piano per arrivare al regista del Sassuolo è delineato: 40 milioni di euro pronti per portare l’ex Milan a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni riportate sulla Gazzetta dello Sport, nell’operazione da 40 milioni di euro circa potrebbe rientrare Nicolò Fagioli, che a Sassuolo troverebbe il club ideale per crescere. Per il Sassuolo un’offerta, quasi, irrinunciabile.