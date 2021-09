Juventus ancora su Witsel per rinforzare il centrocampo

Axel Witsel, centrocampista classe 1989 del Borussia Dortmund, andrà in scadenza a fine stagione, diventando un obiettivo concreto per i bianconeri. Witsel è un pallino di Allegri, da anni lo segue e in passato aveva già provato a portarlo a Torino, senza mai però riuscire ad affondare il colpo. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, il belga sarebbe uno dei principali obiettivi per il centrocampo della prossima stagione, complice anche il fatto che arriverebbe a parametro zero. Mediano capace di giocare anche mezz’ala e in mezzo alla difesa, Witsel ha vestito poche maglie in passato: aveva cominciato allo Standard Liegi, passando per il Benfica, si era affermato giocando nello Zenit San Pietroburgo, per poi andare in Cina al TJ Quanjian, finendo al Dortmund nell’estate 2018 per 20 milioni. Può vantare anche 116 presenze con la nazionale maggiore belga, con 11 gol all’attivo.