Calciomercato Juventus: il Benfica non fa sconti per Antonio Silva

La sessione di calciomercato invernale è iniziata e la Juventus ha già cominciato a muoversi su vari fronti; visti gli infortuni di Bremer e Cabal, e la situazione di Danilo che è stato messo fuori rosa dalla società bianconera nelle ultime ore ,la priorità di Giuntoli è il difensore centrale. Sono tanti i profili individuati dalla dirigenza bianconera ma il nome che piace più di tutti è Antonio Silva, classe 2003 di proprietà del Benfica.

Trattativa complicata per i bianconeri

Thiago Motta avrebbe individuato nel talento portoghese le caratteristiche fisiche e tecniche ideali per rinforzare il reparto difensivo. Come riporta il ‘Corriere dello sport’ , per la Juventus, che ha già formulato un’offerta da 5 milioni di prestito più 30 per l’obbligo di riscatto, non sarà però semplice poiché la società portoghese ha fatto muro e sembra non voler abbassare le pretese; a confermare ciò, sono le parole del tecnico del Benfica: ”Chi vuole i nostri giocatori deve presentarsi con il portafoglio pieno di denaro”.