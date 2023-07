Calciomercato Juventus, il portiere tratta con il Bayern | Le ultimissime

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco piomba su Szczęsny

Il rientro anticipato dalla tournée americana di Cristiano Giuntoli accende il mercato dei bianconeri, non solo sul fronte entrate. Dopo aver piazzato Arthur alla Fiorentina, il ds ex Napoli torna a lavorare sulle cessioni. Nelle ultime ore, infatti, sono rimbalzate, in modo insistenti, voci sul possibile interessamento del Bayern Monaco per il portiere polacco dei bianconeri, Wojciech Szczęsny.

Calciomercato Juventus, Szczęsny futuro numero uno dei bavaresi?

Secondo quanto riferito da La Repubblica, a seguito del possibile passaggio di Sommer all’Inter e alle precarie condizioni fisiche di Manuel Neuer, ancora impegnato con la riabilitazione per infortunio alla gamba arrivato dopo una caduta sugli sci, il Bayern Monaco starebbe pensando ad un nuovo profilo per il ruolo di estremo difensore. Szczęsny piace ai bavaresi, e proprio il rientro di Giuntoli in Italia potrebbe dare il via alla trattativa.