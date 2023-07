Calciomercato Juventus, il mercato entra nel vivo: Giuntoli di ritorno dagli USA

Calciomercato Juventus, Giuntoli torna dagli Stati Uniti

Il mercato della Juventus entra nel vivo, non solo per il fronte uscite. Il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, anticiperà il rientro dagli Stati Uniti a sabato, e non venerdì successivo insieme alla squadra. Il ds, partito per gli USA per dare il via ai contatti con il Barcellona per Frank Kessié, saltato a causa dell’annullamento dell’amichevole, tornerà in Italia per occuparsi delle altre trattive in corso.

Calciomercato Juventus, Allegri fissa gli obiettivi

Secondo quanto riporta La Repubblica, il centrocampista ivoriano, così come Romelu Lukaku, rientra perfettamente nei canoni di calciatori richiesti dal tecnico bianconero, Max Allegri. Infatti, l’allenatore toscano avrebbe richiesto muscoli ed esperienza per aumentare il livello di competitività della squadra.