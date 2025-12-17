Calciomercato Juventus, il Verona fissa i prezzo per Belghali

Spunta un nuovo nome nel mercato della Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora starebbe pensando a un rinforzo per la fascia destra. Belghali è finito nel mirino dei bianconeri e potrebbe andare a sostituire Joao Mario, non proprio al centro delle attenzioni di Spaletti.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Belghali

Per la cessione del calciatore algerino il Verona avrebbe chiesto 15 milioni. Una cifra non in linea con il valore di mercato dell’esterno – che si aggira intorno ai 4 milioni – ma assolutamente fattibile per le casse della Juventus. Inoltre, il club scaligero accetterebbe solo proposte d’acquisto definitivo, non lasciando spazio a un eventuale prestito. Dunque sono queste le condizioni imposte dal Verona, i bianconeri stanno valutando la situazione per decidere se avviare una trattativa per Belghali.