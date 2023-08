Calciomercato Juventus, Kaio Jorge verso il Frosinone ma il giocatore tentenna

La Juventus continua a lavorare alle uscite, che potrebbero regalare ad Allegri un ultimo colpo di mercato. In queste ore infatti i bianconeri stanno lavorando alla chiusura di Kaio Jorge al Frosinone dopo quella di Soulè.

Calciomercato Juventus, su Kaio Jorge l’ombra dell’Udinese

E proprio di questo ha scritto Gianluca Di Marzio su IG: “Kaio #Jorge, la @juventus spinge per mandare il giocatore al @frosinonecalcio, ma il classe 2002 sta ancora riflettendo per l’ok finale, visto il pressing dell’@udinesecalcio. Tuttavia, il club #giallazzurro spera di accogliere anche il #brasiliano in squadra, dopo @matiassoule11”.