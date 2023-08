Calciomercato Juventus, Carnevali: “Ecco quale sarà il futuro di Berardi”

Calciomercato Juventus, Carnevali: “Berardi non andrà ai bianconeri”

Andrea Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sul mercato dei neroverdi, soffermandosi, in modo particolare, sulla situazione legata a Berardi. Queste le parole riportate da SassuoloNews: “La situazione è quella che ha detto Dionisi: Berardi è rientrato in gruppo in settimana e deve avere un po’ di tempo per rimettersi in forma, sarà disponibile per la settimana prossima”. Parlando della possibilità dei un trasferimento in bianconero ha dichiarato: “No, non ci sono possibilità. Noi siamo stati chiari già da un po’ di tempo, quella è stata la nostra decisione e rimane così. Non c’è nessun problema neanche con lo stesso giocatore perché Berardi si sta comportando in modo perfetto, non ci sono problemi di nessun genere. Deve riprendersi un pochettino ma è un grande professionista e siamo convinti che a breve lo avremo al massimo della forma”.

Carnevali ha risposto alla domanda sul quanto fosse infastidito da 1 a 10 della vicenda Berardi. Queste le sue parole: “Anche 11. Fa parte del nostro sistema. Penso ci sia da lavorare molto per migliorare anche questo tipo di sistema perché alla fine di queste situazioni chi ne viene penalizzato, al di là del giocatore perché certe cose non si concretizzano, è la società perché giocare senza Domenico Berardi, che è il nostro giocatore migliore, vuol dire tanto. Non possiamo neanche pensare di fare movimenti di mercato quando mancavano 2 giorni all’inizio del campionato. Fa parte anche di professionalità e di gestione di una società”.