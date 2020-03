Calciomercato Juventus, assalto a Kane

Calciomercato Juventus Kane | Nonostante la quarantena, il riposo forzato e i dubbi e le nuvole che sia addensano sul futuro prossimo venturo il direttore generale bianconero Fabio Paratici è al lavoro per programmare la prossima stagione. L’obiettivo è uno e uno soltanto, trovare campioni davvero in grado di alzare ulteriormente il tasso tecnico ed il livello qualitativo della Juventus. Come riporta l’edizione di Tuttosport oggi in edicola, “quelli veri sono un numero ristretto e fanno gola all’ancor più ristretto numero di top club in grado di acquistarli e mantenerli”. Vediamo nel dettaglio su che nomi sta lavorando Paratici.

Mercato Juventus assalto a Pogba

Regina di tutte le trattative è quella che la Juventus sta portando avanti ormai da mesi per Paul Pogba. I bianconeri puntano sulla volontà del giocatore di tornare in Italia e ancor più alla Juventus. Il club di Andrea Agnelli punta soprattutto sulle ambizioni e i progetti assai più allettanti rispetto agli obiettivi alla portata del Manchester United dei tempi attuali, oltre che, dettaglio di non secondaria importanza, su un rapporto consolidato con l’agente di Pogba, Mino Raiola. Ci sarà da vincere la concorrenza del Real Madrid ma la volontà del Polpo, soprattutto se sulla panchina della Juventus dovesse sedersi Zidane, è inequivocabile. L’affare si farà.

Notizie Juventus, obiettivo Premier League

Ma l’incrocio vero con le strategie del Real Madrid è quello sulla strada che può portare

all’acquisto di Harry Kane. Sempre secondo il quotidiano sportivo di Torino l’attaccante inglese, fermo ai box per un intervento al ginocchio sinistro, a dispetto di medie realizzative da urlo, è ancora a zero titoli; e l’attuale 8° posto degli Spurs, a prescindere da come si chiuderà la stagione, non lascia ben sperare. Kane si sta guardando intorno nonostante il fresco rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024. La Juventus è in cerca di un nuovo centravanti puro da accoppiare a Ronaldo e l’inglese, in parallelo a Icardi, è il profilo giusto. Classe 1993, valore nominale di mercato 150 milioni di euro (trattabili) è considerato tra i migliori interpreti nel suo ruolo a livello mondiale. Kane è un attaccante forte fisicamente, che gioca prevalentemente come punta centrale. Destro di piede, ma abile con entrambi è dotato di un tiro potente e preciso. Nonostante la stazza è capace di disimpegnarsi bene anche fuori dall’area di rigore per accompagnare la manovra offensiva. È inoltre un ottimo tiratore di rigori. Il sacrificato sarà ovviamente Gonzalo Higuain su cui è tornata a farsi viva la Roma.