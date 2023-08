Calciomercato Juventus, la Serie A impazza per Kean: su di lui Roma, Milan e Bologna

Si sta avvicinando l’ultimo week end protagonista dell’attuale sessione estiva di calciomercato. Nulla è dato per scontato e quando una delle trattative sembrava essere portata a conclusione da un solo club, ecco spuntare la concorrenza a battere cassa. In casa Juventus l’affare Kean sembrerebbe interessare a più italiane.

Calciomercato Juventus, Kean tre italiane su di lui

Se fino a qualche ora fa Moise Kean era nel mirino oltre i confini azzurri, ad oggi lo scenario sembrerebbe prendere altri colori. Infatti, come riportato su La Stampa questa mattina, in Italia sembrerebbe che l’attaccante, che fino a ieri era nel ciclone estero, oggi sarebbe sotto i riflettori di Roma, Milan e Bologna. Tutto è rimandato in seguito alla richiesta della Juventus che sembrerebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.