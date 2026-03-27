Calciomercato Juventus, tre richieste da Spalletti

La Juventus prepara una vera rivoluzione per l’estate 2026. Il club bianconero guarda al mercato con idee precise, grazie anche alle indicazioni del tecnico. Servono acquisti fatti con personalità di qualità, oltre che giovani che possano alternarsi a giocatori di esperienza. La Juve guarda con attenzione anche ai parametri zero. Tra le occasioni e contratti in scadenza, spuntano tre vecchie conoscenze del tecnico toscano: Alisson Becker, Antonio Rudiger e Lorenzo Pellegrini.

Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus è segnato. La stagione non è stata di quelle brillanti, i bianconeri dovranno puntare su un portiere più di esperienza. aleggiano sempre più nubi. L’ex Monza è vicino all’addio, i bianconeri hanno intenzione di puntare su un vero big: Alisson Becker. Il Liverpool ha da poco esercitato l’opzione per allungare il contratto del brasiliano fino al 2027. Una mossa che sembrerebbe escludere un addio ad Anfield già la prossima estate. Se la Juve però dovesse presentarsi con l’offerta giusta, intorno ai 20 milioni di euro, i Reds potrebbero lasciare andare Alisson.

Spunta anche nome di Lorenzo Pellegrini. La Vecchia Signora ha possibilità di arrivare a zero sul giocatore della Roma. Il trequartista giallorosso, in scadenza a giugno 2026, a fine anno saluterà la capitale e, al momento, non ha offerte particolari, se non la Juve, su richiesta del tecnico. Un altro nome interessante è quello Antonio Rudiger. Il centrale tedesco ha un contratto con il Real Madrid in scadenza a giugno e, al momento, non si sono fatti grandi passi avanti per il rinnovo. Il giocatore, che a inizio marzo ha spento 33 candeline, ha grande amicizia e feeling con Spalletti, potrebbe essere di grande aiuto nella “nuova” Juve.