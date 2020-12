Juventus, intoppo nell’affare Locatelli: il motivo

Paratici vuole fare all-in sul centrocampista del Sassuolo per rinforzare la mediana bianconera ma non è l’unica squadra che pensa all’ex Milan

Fabio Paratici, in queste settimane, sta lavorando per concretizzare un affare che secondo il dirigente bianconero rinforzerebbe la squadra di Andrea Pirlo. Il giocatore finito da tempo sul taccuino è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo. Con Roberto De Zerbi il classe 1998 si sta rendendo protagonista di un exploit importante e forse anche inaspettato. Per la Juventus è il profilo giusto per rinforzare un reparto, quello di centrocampo, che rispetto agli altri sta faticando e non poco. Manca un centrocampista da affiancare ad Arthur che abbia qualità tecniche. Però, in queste ultime ore, i bianconeri devo fronteggiare il pressing della Roma su Locatelli. Anche Paulo Fonseca è alla ricerca di un giocatore con quelle qualità da affiancare a Veretout. Diawara ha deluso e non poco le aspettative, Cristante in questo momento si ritrova a ricoprire il ruolo di difensore centrale a causa dell’emergenza difensiva ma non convince del tutto. Pellegrini, invece, non ha ancora ritrovato la forma dopo l’infortunio e spesso viene utilizzato come trequartista piuttosto che come centrale di centrocampo. A riferirlo è TuttoJuve24