Con l’apertura del calciomercato alle porte spuntano i primi probabili nomi dell’agenda bianconera. Infatti, secondo quando riportato da Calciomercato.it, la Juventus potrebbe aprire un operazione con la Fiorentina per gestire uno scambio di prestiti brevi tra Fabiano Parisi e Nicolò Fagioli.

Juve, emergenza sulla fascia

Con l’assenza di Cabal – infortunato fino a fine stagione – la dirigenza ricerca un nuovo terzino per colmare il vuoto lasciato dal colombiano. In questo senso il nome adatto potrebbe essere proprio quello di Parisi.

Parisi, in cerca di più spazio

Il classe 2000 vorrebbe scendere in campo più spesso con la Fiorentina, ma con la titolarità indiscussa di Robin Gosens, il terzino è relegato in panchina. La Juve potrebbe sfruttare il malcontento del calciatore, per convincerlo a trasferirsi a Torino promettendoli maggiori presenze.

Stesso discorso per Fagioli, il giocatore è in fondo alle gerarchie del centrocampo bianconero e un sua partenza per Firenze, potrebbe farli trovare la titolarità con i viola.

Per adesso però lo scambio resta nel campo delle ipotesi, non resta dunque che aspettare l’apertura del mercato per comprendere la fattibilità dell’operazione.