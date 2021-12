Calciomercato Juventus, colpo dall’Atalanta: 20 milioni

Bianconeri a lavoro per l'attaccante

Come sottolineato da Nedved nel pre partita contro il Venezia, alla Juventus sono mancati in attacco i gol di Dybala e Morata. Il club di Agnelli sta lavorando appunto per colmare questo vuoto a cominciare dal mercato di gennaio.

La dirigenza bianconera, presieduta dal ds Cherubini, oltre ad un nuovo centrocampista potrebbe puntare ad un attaccante che si integri perfettamente con Dybala e Morata visto che Allegri sembra orientato a confermare il suo solito 4-4-2.

Juventus, è Muriel l’ultima idea per l’attacco

Visti i pochi minuti a disposizione concessi dal tecnico Gasperini e la ricerca di un nuovo attaccante, l’Atalanta potrebbe decidere di cedere Luis Muriel. L’attaccante colombiano, arrivato a quasi 31 anni vorrebbe giocare di più e per palcoscenici importanti come la Champions League.

L’attaccante dell’Atalanta piace a Juventus, Milan, Inter, Lazio e Roma con i bianconeri favoriti visto che il giocatore avrebbe quasi certamente il posto da titolare. Il costo del cartellino di 20 milioni non spaventerebbe affatto il ds Cherubini, soldi che arriverebbero dalle cessioni e dal passaggio agli ottavi di Champions League.