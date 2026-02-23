Il Calciomercato Juventus potrebbe mettere mani su un giocatore importante a parametro zero. Da Roma arrivano buone notizie per il futuro di Zeki Celik resta in sospeso tra rinnovo e addio a parametro zero. La Roma ha avviato i contatti, ma la distanza economica rallenta l’intesa. Sullo sfondo si muovono club inglesi e tedeschi, ma alla finestra c’è anche la dirigenza della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Celik nel mirino

Il contratto di Zeki Celik con la Roma scade nel giugno del 2026, e la società ha già avviato i dialoghi per prolungarlo, ma ad oggi non c’è alcun riscontro tra le due parti, non è stato trovato alcun accordo. Il terzino percepisce circa 4 milioni lordi a stagione, cifra che il club considera già elevata, quindi per un rinnovo non ci sarà un aumento, anche perché in capitale vige l’attuale politica di contenimento dei costi.

La proposta inviata dai giallorossi prevede un ritocco verso i 2 milioni netti, senza superare una determinata soglia, ma al momento non c’è intesa. Il rinnovo tra il turco e la Roma viene monitorato dalla Juventus, ma anche da club di Premier League (interesse dal Fulham e Newcastle) e dalla Germania. L’entourage del giocatore, inizia a guardarsi intorno, l’agente Faiz Özdemir cerca anche valide alternative per il futuro. La Roma non vuole arrivare a ridosso della scadenza senza una soluzione, per evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Nei prossimi mesi si capirà se ci saranno margini per una convergenza o se il dossier Celik si trasformerà in una questione di mercato estivo. Anche la Juve cerca un contatto per capire se può anticipare l’ok dal giocatore.