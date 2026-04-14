Il calciomercato Milan si prepara anche a salutare i giocatori che non hanno convinto in questa stagione, e che la società non ha intenzione di trattenere a Milanello. Da giorni si parla di un addio a Leao, ma spuntano altri nomi: Fullkrug ed Estupinian.

Calciomercato Milan, pronti ai saluti

Grande attesa per questa stagione per Pervis Estupiñán, il giocatore che doveva sostituire Theo Hernandez. Il terzino sinistro, infatti, nella maggior parte delle partite in cui ha giocato non ha fornito prestazioni memorabili. Per questo motivo, la dirigenza rossonera sta valutando di vendere il calciatore arrivato la scorsa estate che ha ereditato il posto che, per sei stagioni, è stato di Theo Hernández, ma non è stato capace mai di sostituire alla meglio il francese. Nelle ultime settimane il tecnico Allegri lo ha preferito a Bartesaghi.

Anche il futuro di Fullkrug sembra deciso. Nell’ultima sessione invernale di calciomercato, per ovviare al lungo stop per infortunio e operazione alla caviglia in cui era occorso Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando dal West Ham il centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Giocatore esperto, ricco di esperienza pronto a farsi valere anche in Serie A dopo Bundesliga e Premier League. Purtroppo le aspettative non sono state mantenute. Da quando è arrivato, a gennaio, il numero 9 rossonero ha giocato poco (537′ in 16 partite di Serie A, di cui soltanto 3 da titolare) e segnato soltanto un gol. Sebbene sia risultato decisivo per battere 1-0 il Lecce a ‘San Siro’.