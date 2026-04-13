Calciomercato Inter, sì a Muharemovic: la strategia è una contropartita

Il calciomercato Inter è da tempo concentrato su Muharemovic, difensore del Sassuolo. I nerazzurri stanno provando a mettere a segno l’affare già da settimane per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Inter, nel mirino Muharemovic

Il difensore del Sassuolo è già da tempo nel mirino del club nerazzurro, l’Inter lo sta seguendo con attenzione dal corso di tutta la stagione e adesso è tempo di mettere tutto nero su bianco. La società di Viale della Liberazione ha deciso definitivamente di comprare il cartellino del bosniaco durante il mercato estivo.

I dirigenti nerazzurri si sono già mossi per avviare la trattativa, i primi contatti con l’entourage del difensore sono stati avviati. Non sarà semplice trovare un’intesa definitiva, anche perché le richieste del Sassuolo saranno alte. L’Inter non avrà problemi a versare nelle casse dei neroverdi la cifra richiesta, la consapevolezza di portare ad Appiano Gentile un grande e talentuoso difensore è certa.

Il Sassuolo valuta Muharemovic non meno di 30-35 milioni. Cifra in sé alta per un difensore. C’è da sottolineare che l’estate scorsa il difensore è stato riscattato dalla Juventus per 3 milioni, ai bianconeri è rimasta una percentuale del 50% sulla futura rivendita. L’Inter avrebbe intenzione di inserire una contropartita nell’affare, un giocatore che piace molto al Sassuolo: il 19enne Mattia Mosconi, attaccante nerazzurro che Chivu ha convocato nel match contro il Como.