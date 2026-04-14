Il calciomercato Inter si appresta a fare grandi manovre nella sessione estiva. La società dovrà occuparsi di rifare il look totale alla difesa. Spuntano vari nomi, oltre a Muharemovic, potrebbero essere in arrivo anche Solet e Gila.

Calciomercato Inter, addii e nuovi arrivi in difesa

La difesa dell’Inter necessita di rinforzi nuovi. Con i giocatori datati che non rinnoveranno, pronti a lasciare, ci sarà spazio per diverse novità. Sono mesi che si parla di Gila e Solet, la società ha intenzione di affondare i colpi seriamente.

Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, è uno dei titolarissimi di Sarri, ed è seguito anche dal Milan ed altre società. Il giocatore ha sempre fatto il centrale di una difesa a quattro prendendosi diverse libertà in fase offensiva, facile vederlo uscire dalla retroguardia con palla al piede e lanciarsi lungo per le punte o per gli esterni. Sarebbe perfetto per il modulo e le necessità di Chivu. L’Inter è pronta a versare 25 milioni di euro alla Lazio.

Non solo Gila, un altro pallino fisso della dirigenza nerazzurra è Solet. Oumar Solet è nella lista dell’Inter da diverso tempo. Oggi, a 26 anni, sta disputando la miglior stagione della sua carriera, con l’aggiunta di tre gol in 30 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia. Anche a Solet piace spingersi in avanti con la palla per cercare la superiorità e arrivare in area. L’Inter è pronta a portarlo ad Appiano, il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. L’Inter sta valutando anche il giocatore della Roma, Mancini, difensore centrale dotato di forza, fisico e tecnica.