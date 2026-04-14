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martedì, Aprile 14, 2026
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Catanzaro-Modena, le probabili formazioni

Si recupera al Ceravolo Catanzaro-Modena

Di
Salvatore Ciotta
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ALBERTO AQUILANI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Si recupera questa sera alle ore 19.00 la gara della 31^ giornata tra Catanzaro e Modena. partita rinviata a causa delle avverse condizioni del tempo. Aquilani deve rinunciare agli squalificati Brighenti e Petriccione, out anche Seha e  D’Alessandro causa infortunio, ci saranno Alesi, Cassandro, Pittarello e Nuamah. Sottil invece dovrebbe schierare in avanti De Luca e Ambrosino, mentre sulle fasce ci saranno Zampano e Zanimacchia.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Verrengia; Favasuli, Pontisso, Pompetti, Rispoli; Di Francesco, Liberali; Iemmello. All.: Aquilani.
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino. All.: Sottil.

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