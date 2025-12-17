Calciomercato Juventus, non solo Frattesi: piacciono anche Schlager e Timber

Il Calciomercato Juventus entra nel vivo e per gennaio sono attese diverse novità interessanti. Le ultime voci dicono Davide Frattesi, ma alla dirigenza bianconera piacciono anche Schlager e Timber.

Calciomercato Juventus, tra Frattesi, Schlager e Timber

La Juventus ha mostrato un forte interesse per Davide Frattesi già nella finestra di gennaio. Il centrocampista a Milano è chiuso e non trova spazio perché davanti a lui ci sono interpreti che stanno facendo bene, difficilmente troverà spazio. A Torino, a differenza di Milano, l’ex Sassuolo ritroverebbe Spalletti che gli concederebbe lo spazio che merita, anche in vista del Mondiale (l’Italia è ai playoff). Non è una novità che l’ex ct stravede per lui e di conseguenza lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze, però il costo del suo cartellino è alto e si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Non sarà semplice.

Ma a Torino si guarda anche oltre, le alternative sono rappresentate da Xaver Schlager e Quinten Timber. Schlager si libererà dal Lipsia a giugno, ma c’è da pensare: ha avuto due infortuni al crociato, che preoccupano un po’. Timber potrebbe essere una soluzione più adatta ai bianconeri. Il 24enne del Feyenoord ha una situazine più simile a Frattesi ed è stato proposto dai suoi agenti a diversi club europei, tra questi anche la Juve.