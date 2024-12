Tentazione Osimhen per i bianconeri. Secondo quando riportato da Sportmediaset l’attaccante – di proprietà del Napoli ma attualmente in prestito al Galatasaray – è in cerca di una nuova squadra per la prossima stagione magari proprio in Serie A. Infatti, il nigeriano conosce bene il campionato italiano e la Juventus potrebbe rappresentare la giusta occasione per tornare in auge nel panorama europeo.

Osimhen, le cifre dell’operazione

Certamente per Giuntoli la voglia di portare il calciatore a Torino non manca, ma l’operazione risulta complicata per diverse ragioni. Prima tra tutte il prezzo elevato del cartellino che potrebbe compromettere un eventuale trattativa con il Napoli. In questo senso i partenopei difficilmente cederebbero un calciatore così importante a una diretta avversaria.

Inoltre, lo stipendio del classe ’98 – di ben 12 mln a stagione – rappresenta un ulteriore ostacolo.

La clausola per l’estero

In secondo luogo Osimhen piace a diverse big europee come il Manchester United e il Psg che potrebbero acquistare il calciatore a titolo definitivo pagando la clausola rescissoria di 75 mln imposta dal Napoli.

Inoltre, nel corso degli anni entrambi le squadre ci hanno abituato ad acquisti onerosi, mentre per la Juventus la situazione è diversa, in quanto non potrebbe usufruire della clausola che per l’appunto è riservata per i club non italiani.

Osimhen per il post – Vlahovic

Nonostante la forte concorrenza i bianconeri potrebbero sfruttare un eventuale addio del serbo per accumulare la cifra necessaria per puntare a Osimhen, ma Vlahovic ha ancora un anno di contratto ed è in cima alle gerarchie dell’attacco, difficilmente quindi Motta si priverà del classe 2000.