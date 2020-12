Juventus, un top player si propone: “Voglio giocare con Buffon e Ramsey”

Un talentuoso giocatore dell’Arsenal annuncia di voler giocare con due calciatori della Juventus

A giugno si libererà a costo zero considerando anche che il suo contratto scade il 30 giugno 2021. Mesut Özil non rientra più nei piani dell’Arsenal e di Arteta e per questo motivo difficilmente vedremo nuovamente il tedesco in Premier League. Chi è attenta al mercato dei parametro zero è la Juventus che negli anni ha piazzato colpi importanti. In questo caso l’assist arriva direttamente dal tedesco che, attraverso il proprio profilo Twitter ha dichiarato: “Ho sempre sognato di poter giocare insieme a Zinedine Zidane e Dennis Bergkamp, però avrei gradito anche essere compagno di squadra di Gigi Buffon. Oltre ad essere grandi campioni, sono grandissimi personaggi anche fuori dal campo. Sempre parlando di amici e compagni di team, colgo l’occasione per elogiare anche Aaron Ramsey, giocatore fantastico e persona eccezionale”. Parole che fanno sicuramente piacere alla Juventus e questo spingerà ulteriormente i dirigenti bianconeri a prestare maggiore attenzione alla situazione Özil .