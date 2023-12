La Juventus in questi ultimi giorni avrebbe accelerato per il centrocampista del Manchester City Kalvin Phillips. I colloqui tra il club inglese e la dirigenza bianconera procedono senza sosta e secondo quanto riporta TMW, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento e l’intesa di massima sarebbe vicina. Ora bisognerà solo trovare la quadra economica con il City e soprattutto convincere Guardiola per far partire il giocatore.

Il piano della Juve per Phillips

Trattiva non chiusa e definita, ma il giocatore ha chiesto la cessione al club per il fatto che non vuole perdere il posto al prossimo Mondiale. Phillips piace anche a diversi club in Premier League che cercano un profilo come il suo, ma la Juventus è pronta a prenderlo in prestito fino all’estate. La proposta dei bianconeri al club di Guardiola è un prestito con parte dell’ingaggio pagato dagli inglesi, con la trattativa che le parti stanno cercando di limare proprio negli incontri e contatti di questi giorni.