Calciomercato Juventus, per Ederson c’è anche il Napoli

Ederson rimane nella lista di mercato della Juventus. Già accostato ai bianconeri lo scorso mercato, il centrocampista dell’Atalanta rimane uno dei nomi più caldi, ma c’è una novità. Nelle ultime ore anche il Napoli starebbe valutando il calciatore. A riportarlo è Il Mattino.
Ederson, la giusta alternativa a Mainoo?
Dunque i partenopei potrebbero aggiungere il classe ’99 alla propria lista di mercato, ma come seconda ipotesi. Infatti, l’obbiettivo principale del Napoli rimane Mainoo. Il centrocampista del Manchester United è considerato il giusto rinforzo dalla dirigenza, ma non sarà facile aprire una trattativa con i Red Devils a causa del prezzo elevato del calciatore che si aggira intorno ai 50 milioni.