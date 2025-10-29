Calciomercato Juventus, per gennaio il primo nome è Hjulmand

Hjulmand potrebbe essere il prossimo acquisto dei bianconeri. Come riporta Sportmediaset, la Vecchia Signora starebbe pensando al classe ’99 dello Sporting Lisbona come primo rinforzo per il centrocampo. Inoltre, il calciatore piacerebbe a Spalletti, e nel caso in cui il tecnico toscano accettasse di sedersi sulla panchina della Juventus, Hjulmand sarebbe un profilo gradito, ma occhio alla clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, le cifre per Hjulmand

Nonostante l’interesse la Juventus potrebbe rinunciare all’operazione per la clausola rescissoria di 80 milioni. Una cifra altissima che difficilmente i bianconeri accetterebbero di versare, motivo per cui i due club potrebbero accordarsi per un prezzo inferiore, o al massimo rateizzare il pagamento.