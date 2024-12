Calciomercato Juventus: per l’attacco il preferito resta Zirkzee | Pronta l’offerta

Zirkzee-Juventus: difficile ma non impossibile

Il periodo negativo della Juventus, sta sicuramente facendo riflettere la dirigenza bianconera sul da frasi per il mercato invernale. Di certo, come già affermato da Giuntoli, con i gravi infortuni di Bremer e Cabal, un innesto sarà il difensore centrale; ma potrebbe non essere finita qua: il periodo negativo di Vlahovic potrebbe portare Giuntoli e il suo staff ad intervenire anche sull’attacco.

Zirkzee prima scelta

Come riportato da ‘Calciomercato.it’ la Juventus sarebbe interessata a provarci già a gennaio per Joshua Zirkzee che ha avuto un impatto tutt’altro che positivo a Manchester. Perché l’affare possa diventare realtà serve però la rottura tra il giocatore olandese e lo United. L’accordo che vorrebbe la Juve sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Ecco perché ad oggi pare essere solo una suggestione che però a determinate condizioni potrebbe diventare concreta.