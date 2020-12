Calciomercato Juventus: occhi puntati su un talento inglese

La Juventus continua la ricerca di giocatori dotati di grande qualità per regalare a Pirlo una squadra adatta al suo stile di gioco.

La Juventus ha bisogno di fantasia e qualità, è quello che ha dichiarato più volte l’allenatore dei bianconeri Andrea Pirlo, che da tempo deve fare i conti con la mancanza di iniziativa e qualità dei propri centrocampisti. È un nome nuovo quello che arrivare dall’Inghilterra, si tratta del gioiello dell’Aston Villa Jack Grealish, giocatore poco conosciuto nel nostro paese ma che in Inghilterra è considerato un vero e proprio crack.

Da tempo il giocatore ha compiuto un grande salto di qualità, migliorando anche sotto il profilo realizzativo, in questa stagione ha già messo a referto 5 reti e 6 assist, confermando di essere uno dei migliori giocatori del Regno Unito. Grealish è un giocatore capace di giocare in tutti i ruoli offensivi dal centrocampo in su, lui stesso ha dichiarato di sentirsi un trequartista anche se nell’Aston Villa viene utilizzato prevalentemente ala. Per il proprio fantasista l’Aston Villa chiede non meno di 70 milioni, nella scorsa sessione di mercato il club inglese ha rifiutato offerte offerte da 40 milioni per il proprio gioiello.