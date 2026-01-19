Calciomercato Juventus, pressing finale per Mateta: l’obiettivo è averlo già contro il Napoli

Il calciomercato Juventus si impegna totalmente sul pressing finale per Jean-Philippe Mateta. La dirigenza e Spalletti credono che sia il giocatore che può dare una svolta nel reparto avanzato considerando la fatica del reparto offensivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è avere Mateta già contro il Napoli

Alla Juventus non mancano gli attaccanti, mancano i gol, anche nella trasferta di Cagliari si è notato il grave deficit dei bianconeri. Mateta potrebbe dare una svolta all’attacco della Madama, ad oggi, l’attaccante del Crystal Palace ha messo a segno 8 gol in 22 partite di Premier League, 14 in 37 gare la scorsa stagione, 16 reti in 35 due anni fa.

Non sembra facile mettere a segno il colpo con gli inglesi, il no del Crystal Palace alla proposta di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28 in caso di accesso almeno alla prossima Europa League, non piace agli inglesi. Nonostante un primo rifiuto, la dirigenza di Torino non si è scoraggiata, ma è già pronta al rilancio. A Torino hanno intenzione di mettere il colpo a segno quanto prima e consegnare l’attaccante francese a mister Spalletti già per domenica, nel big match allo Stadium contro il Napoli.

Nella giornata di oggi è previsto una nuova call con il club inglese, il quale chiede 35 milioni. I bianconeri sono pronti a chiudere l’affare con una formula diversa ma che sia giusta per entrambe le società. La Juventus dalla sua parte ha anche il giocatore che è disponibile al trasferimento in Serie A.