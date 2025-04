Calciomercato Juventus, primo offerta per Sudakov l La situazione

Prime sirene di mercato per il mercato della Juventus. Come riporta il giornalista Ben Jacops, Giuntoli avrebbe formulato una prima offerta Georgiy Sudakov, battendo la concorrenza del Napoli e del Brentford.

Calciomercato Juventus, il profilo di Sudakov

Trequartista classe 2002, Sudakov è uno dei giovani talenti più interessanti del panorama ucraino. Mancino e abile tecnicamente, il numero 10 dello Schaktar ha collezionato 24 presenze nel campionato ucraino siglando 11 reti e fornendo 4 assist. In Champions League invece, Sudakov è sceso in campo 8 volte, in cui ha segnato 2 e 1 assist.

Numeri importanti che hanno fatto accrescere il valore del giocatore ha ben 32 milioni. Una cifra alta che la Juventus potrebbe spendere per strappare alla concorrenza un centrocampista giovane e talentuoso.