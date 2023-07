Calciomercato Juventus, Rabiot sicuro: “Allegri fondamentale per restare in bianconero”

Il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot è stato senza dubbio fondamentale per i programmi della Juventus nella prossima stagione: il francese sembrava ad un passo dall’addio ma alla fine è arrivata la firma sul contratto per un’altra stagione in bianconero.

Calciomercato Juventus, Rabiot parla della sua decisione di rinnovare con i bianconeri

In una diretta Twitch sul canale della Juventus, Rabiot ha spiegato i motivi della sua decisione di restare: “Il mister teneva tanto che restassi, mi ha parlato tanto quest’anno per farmi rimanere alla Juve. Anche in vacanza mi ha mandato tanti messaggi, in primis lui poi anche i compagni di squadra. Ho parlato con Manna e Cherubini, abbiamo parlato tanto anche con lo staff. Mi hanno mostrato tanto amore. Se ho pensato anche all’Europeo? Ovviamente è importante, ho preso tutto in considerazione, anche il fatto di non sapere cosa ci fosse altrove. Qui sai cosa puoi dare”.