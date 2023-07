Calciomercato Juventus, prestito per il centrocampista: Giuntoli prepara il colpo

Tanto lavoro per il nuovo ds Giuntoli che dovrà costruire un rosa competitiva e liberarsi degli esuberi. L’idea è quella di svecchiare la rosa, ma qualche pedina che metta esperienza in mezzo al campo serve e il ds bianconero ha pensato al centrocampista del Barcellona, Frank Kessie.

Calciomercato Juventus, Kessie per la mediana

Si scalda la pista Kessie per la Juventus. L’ex Milan infatti potrebbe essere il primo colpo di Giuntoli che sta lavorando ad un prestito con diritto di riscatto per portare il giocatore a Torino. I bianconeri incontreranno il Barcellona negli Stati Uniti nel fine settimana per un’amichevole e ne approfitteranno per trattare Kessie.