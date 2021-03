Chiellini in scadenza. Nessuno dalla Juventus si e' fatto vivo sul tema ma ad oggi non c'e' nessun sentore che possa continuare o smettere.

Calciomercato Juventus, Chiellini in scadenza

La Juventus ha il suo capitano in scadenza di contratto, ma sembrano difficili i contatti verso un rinnovo. L’intesa con Chiellini ancora non è stata cercata dalla società, a parlarne è il procuratore del difensore. Il giocatore potrebbe dire addio alla sua squadra storica e cambiare pagina, a quanto pare non c’è intenzione di smettere.

Davide Lippi, procuratore di Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky Sport del futuro del suo assistito in forza alla Juventus: “Nessuno dalla Juventus si è fatto vivo sul tema ma ad oggi non c’è nessun sentore che possa continuare o smettere. Il presidente in persona ha sempre parlato del futuro del giocatore con il diretto interessato. Ora c’è estrema concentrazione sul finale di stagione con la Juventus”. Le parole di Davide Lippi, agente di Giorgio Chiellini, a proposito del capitano bianconero e della Nazionale con il contratto in scadenza: “Chiellini avanti con un’altra maglia? Faccio fatica a rispondere, credo sia difficile. Però, al tempo stesso penso che se un atleta si sente ancora in forma e in forza ha il diritto di continuare. Però parliamo di un calciatore che rappresenta la storia di questa maglia. Ci sarà tempo per discuterne, ora è il momento di essere concentrati”.