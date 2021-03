Calciomercato Milan, Mandzukic

Mario Mandzukic è arrivato a Milano con grandi prospettive ma, a causa degli infortuni, il croato non ha potuto fare quanto di buono sperava. Stefano Pioli non ha avuto modo di sfruttare al massimo le qualità del giocatore. Questo ha provocato, di conseguenza, anche uno slittamento sulla decisione del rinnovo.

Calciomercato Milan, slitta il rinnovo di Mandzukic

Al Milan resta il dubbio sul futuro di Mario Mandzukic, il suo agente chiarisce: “Il contratto di Mario è legato ad alcune condizioni”. Giovanni Branchini, ai microfoni di Sky Sport, continua: “Ma quando ci sono degli infortuni che non permettono una valutazione a pieno del giocatore, nessuno vieta di portare avanti il rinnovo anche se quelle condizioni non si verificano. Purtroppo per un infortunio non ha potuto essere d’aiuto fino ad ora, ma mi risulta che da settimana prossima torni ad allenarsi in gruppo e si deciderà a fine stagione se rimanere o fare un’altra scelta”. L’ex Juventus è arrivato a Milano nella finestra di mercato di gennaio, non è partito subito con la squadra perché doveva prima allenarsi, poi ha avuto possibilità di giocare qualche match per poi infortunarsi. Intanto il rientro del croato è vicino, quindi potrà dare il suo miglior contributo nel rush finale di stagione che vede il Milan inseguire l’Inter verso lo scudetto.