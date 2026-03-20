Il calciomercato Juventus ha un ritorno di fiamma per uno dei giocatori più in voga del momento: Mateo Retegui. Con la certezza che la Vecchia Signora ha bisogno di rinnovare il reparto offensivo per la prossima stagione, soprattutto se vorrà tornare a lottare per lo scudetto, ha bisogno di giocatori giusti.

Calciomercato Juventus, Retegui nel mirino bianconero

I due attaccanti su quali la Juve ha puntato in questa stagione, David e Openda, non hanno risposto positivamente alle aspettative. La dirigenza dovrà correre ai ripari. Con Dusan Vlahovic vicino al rinnovo, i bianconeri hanno bisogno di un’altra spiccata personalità, cosa che hanno riscontrato in Retegui. Le indiscrezioni raccontano che il papà di Mateo Retegui avrebbe bussato alla porta dei bianconeri, approfittando della conoscenza con il ds Ottolini dai tempi del Genoa. Retegui, oggi all’Al Qadisiya, vorrebbe tornare in Italia e giocare in Serie A. Su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Milan.

La Juve sonderà il terreno per l’italo-argentino, che oggi percepisce uno stipendio di 20 milioni di euro a stagione. Per ritornare in Serie A, l’attaccante dovrà anche ridimensionare le aspettative economiche. Se la Vecchia Signora non dovesse trovare intesa con l’attaccante, non mancano le alternative: Kolo Muani, ormai autentico tormentone del mercato juventino da un anno, così come Zirkzee e Nicolas Jackson.