Potrebbe non esserci fine tra Lukaku e la Juve, così come Vlahovic e il Chelsea. È quanto riporta oggi Tuttosport, che analizza l’imminente resa dei conti tra i due bomber, che potrebbero tornare al centro del mercato quest’estate.

La situazione

Lo stipendio del serbo salirà a 12 milioni di euro all’anno e attualmente sembra che non sia stato raggiunto un accordo con la Juventus per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i bianconeri vorrebbero “spalmare” lo stipendio annuale del giocatore, ma l’entourage del serbo non è d’accordo. Qualora la società non dovesse trovare un accordo con Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku potrebbe tornare nel mirino dei bianconeri. Questo perché, sembrerebbe che i giallorossi difficilmente lo riscatteranno dal Chelsea per motivi economici.