“Contro la Roma sarà una partita complicata e so bene che contro Lukaku non sarà semplice confrontarsi: sarà una sfida difficile e dovrò dimostrare di continuare nel mio percorso di crescita. Un attaccante del genere si affronta in vari modi, in base alla posizione in campo nel quale ti ritrovi a fronteggiarlo”.

Bremer: “Lukaku si affronta così”

Sono queste le parole di Bremer, difensore della Juventus, a pochi giorni dalla sfida contro la Roma di Josè Mourinho e Lukaku, pericolo numero uno per il calciatore di Allegri.