Calciomercato Juventus, Ruhnert: “Seguiamo Bonucci. Vedremo se arriverà”

Alla Continassa continua a tenere banco la situazione Leonardo Bonucci. Le parole di Allegri alla vigilia della sfida col Bologna non sono state gradite dal difensore che ora ha fretta di cercarsi una nuova avventura anche se non avrebbe voluto lasciare i bianconeri. Sul centrale ci sono Lazio e Union Berlino con quest’ultimi in vantaggio nella trattativa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si pensa al colpo last minute: Giuntoli ci prova

Parla il ds dell’Union Berlino

Il direttore sportivo del club tedesco, Oliver Ruhnert, ha parlato ai microfoni di ZDF della situazione legata a Bonucci: “Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo che Bonucci sia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. È un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera. Vedremo se arriverà entro venerdì.”