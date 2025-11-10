Calciomercato Juventus: serve un difensore, spunta Skriniar

Milan Skriniar potrebbe tornare in Serie A. Come riporta TuttoJuve.com, la Vecchia Signora intende sfruttare il prossimo mercato per rinforzare la difesa e l’ex Inter sembrerebbe essere il profilo adatto, grazie alla sua esperienza nel campionato europeo.
Calciomercato Juventus, le cifre per Skriniar
Nonostante il cartellino del difensore non sia eccessivamente elevato – circa 15 milioni – l’operazione sembra essere in salita. Il Fenerbahçe difficilmente lascerà partire uno dei suoi giocatori più importanti, inoltre Skriniar sarebbe soddisfatto della sue esperienza in Turchia. Dunque, la Juventus dovrebbe proporre un prezzo maggiore per convincere la società a cedere il classe ’95. Nel frattempo i bianconeri monitorano la situazione in attesa della prossima sessione di mercato.