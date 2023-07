Calciomercato Juventus, sfida a Inter e Napoli per il talento: Giuntoli ci prova

I bianconeri guardano in casa Udinese

La Juventus ha inevitabilmente bisogno di cedere gli esuberi per raccogliere un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato in entrata. Se i bianconeri dovessero riuscire a piazzare quantomeno Zakaria, Mckennie e Arthur (con quest’ultimo destinato alla Fiorentina) ecco che Giuntoli potrebbe inserirsi in qualche trattativa molto interessante. È il caso di Lazar Samardzic che piace molto alla Vecchia Signora ed è fresco del cambio di procuratore.

Le richieste dell’Udinese

Dal canto suo, il club friulano chiede 25 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiellino. Il classe 2002 si è conquistato le attenzioni di Inter, Napoli e Juve. Ci si aspetta un bel duello da qui a fine mercato per l’ex Lipsia.